Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Haverslohe: Polizeieinsatz mit Hubschrauber

Brüggen (ots)

Am Freitagnachmittag waren zahlreiche Einsatzkräfte der Viersener Polizei in Haverslohe unterwegs. Auch ein Hubschrauber und ein Polizeihund aus Düsseldorf waren als Unterstützung dabei. Die Polizei wollte im Bereich Happelter einen Mann kontrollieren, der zuvor bereits im Bereich Nettetal-Kindt in aggressiver Weise auffällig wurde. Dieser reagierte nicht auf die Ansprache der Polizei und flüchtete zu Fuß über die Felder in Richtung Haverslohe. Da vermutet wurde, dass der Mann möglicherweise ein Messer bei sich haben könnte, zog die Polizei starke Kräfte zusammen. Gegen 14.30 Uhr stellten Einsatzkräfte den Mann im Bereich der Amerner Straße. Ein Messer hatte er nicht dabei. Bei dem Mann handelt sich um einen 32-jährigen Mann (guineisch) aus Schwalmtal, welcher der Polizei bereits unter anderem wegen Diebstahlsdelikten und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte bekannt ist. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Der 32-Jährige wurde später nach Prüfung durch das Ordnungsamt in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. /wg /bru (889)

