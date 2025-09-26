PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VIE: Brüggen-Haverslohe: Polizeieinsatz mit Hubschrauber

Brüggen (ots)

Am Freitagnachmittag waren zahlreiche Einsatzkräfte der Viersener Polizei in Haverslohe unterwegs. Auch ein Hubschrauber und ein Polizeihund aus Düsseldorf waren als Unterstützung dabei. Die Polizei wollte im Bereich Happelter einen Mann kontrollieren, der zuvor bereits im Bereich Nettetal-Kindt in aggressiver Weise auffällig wurde. Dieser reagierte nicht auf die Ansprache der Polizei und flüchtete zu Fuß über die Felder in Richtung Haverslohe. Da vermutet wurde, dass der Mann möglicherweise ein Messer bei sich haben könnte, zog die Polizei starke Kräfte zusammen. Gegen 14.30 Uhr stellten Einsatzkräfte den Mann im Bereich der Amerner Straße. Ein Messer hatte er nicht dabei. Bei dem Mann handelt sich um einen 32-jährigen Mann (guineisch) aus Schwalmtal, welcher der Polizei bereits unter anderem wegen Diebstahlsdelikten und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte bekannt ist. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Der 32-Jährige wurde später nach Prüfung durch das Ordnungsamt in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. /wg /bru (889)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

  • 26.09.2025 – 13:12

    POL-VIE: Willich: Abbiegeunfall -Rollerfahrer wird schwer verletzt

    Willich (ots) - Am Freitagmorgen ereignete sich der Unfall an der Kreuzung Hülsdonkstraße / Korschenbroicher Straße in Willich gegen 07.00 Uhr. Ein 55-jähriger Willicher war mit seinem Pkw auf der Hülsdonkstraße aus Richtung Bonnenring unterwegs. An der Ampel der Korschenbroicher Straße bog er bei Grünlicht hinter einem Bus nach links in die Korschenbroicher Straße ab. Hier stieß er mit einem entgegenkommenden ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 09:31

    POL-VIE: Willich-Wekeln: Einbrecher erbeuten Geld und Schmuck

    Willich-Wekeln (ots) - Am gestrigen Donnerstag, in der Zeit zwischen 18.30 und etwa 24.00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus auf der Straße Wekeln ein. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten das Haus. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken ermittelt und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 13:12

    POL-VIE: Viersen: Polizei stellt Tatverdächtigen nach Einbruch

    Viersen (ots) - Einsatzkräfte der Viersener Polizei wurden in der Nacht zu Donnerstag gegen 01.30 h durch eine Zeugin alarmiert. Sie hatte eine verdächtige Person im Innenhof ihres Hauses auf dem Willy-Brandt-Ring beobachtet. Als die Einsatzkräfte eintrafen und eine am Innenhof angrenzende Scheune durchsuchen wollten, kam der Verdächtige aus dieser heraus. Die Einsatzkräfte nahmen ihn vorläufig fest. Bei dem Mann ...

    mehr
