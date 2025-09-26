Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Abbiegeunfall -Rollerfahrer wird schwer verletzt

Willich (ots)

Am Freitagmorgen ereignete sich der Unfall an der Kreuzung Hülsdonkstraße / Korschenbroicher Straße in Willich gegen 07.00 Uhr. Ein 55-jähriger Willicher war mit seinem Pkw auf der Hülsdonkstraße aus Richtung Bonnenring unterwegs. An der Ampel der Korschenbroicher Straße bog er bei Grünlicht hinter einem Bus nach links in die Korschenbroicher Straße ab. Hier stieß er mit einem entgegenkommenden Motorroller zusammen, der die Kreuzung aus Richtung Domstraße in Richtung Bonnenring überquerte. Der 33 Jahre alte Fahrer des Kleinkraftrades wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Kreuzung bis etwa 08.00 Uhr gesperrt. /wg (888)

