Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Tageswohnungseinbrecher kamen durch die Terrassentür

Viersen-Süchteln (ots)

Am Mittwoch brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 11.30 und 16.30 Uhr in ein Haus auf der Straße 'Auf dem Baer' ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam die Terrassentür und durchsuchten das Haus. Nach ersten Feststellungen erbeuteten die Täter Bargeld. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die 02162/377-0. /wg (885)

