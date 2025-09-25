POL-VIE: Viersen-Süchteln: Tageswohnungseinbrecher kamen durch die Terrassentür
Viersen-Süchteln (ots)
Am Mittwoch brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 11.30 und 16.30 Uhr in ein Haus auf der Straße 'Auf dem Baer' ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam die Terrassentür und durchsuchten das Haus. Nach ersten Feststellungen erbeuteten die Täter Bargeld. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die 02162/377-0. /wg (885)
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell