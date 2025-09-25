PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Tageswohnungseinbrecher kamen durch die Terrassentür

Viersen-Süchteln (ots)

Am Mittwoch brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 11.30 und 16.30 Uhr in ein Haus auf der Straße 'Auf dem Baer' ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam die Terrassentür und durchsuchten das Haus. Nach ersten Feststellungen erbeuteten die Täter Bargeld. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die 02162/377-0. /wg (885)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 12:46

    POL-VIE: Viersen: Radfahrer im Fokus - Polizei kontrolliert in Viersener Fußgängerzone

    Viersen (ots) - Am Montag, 22. September, und am Mittwoch, 24. September, kontrollierte die Polizei Viersen in der Viersener Fußgängerzone verstärkt Fahrrad- und E-Scooter-Fahrende. Hintergrund ist, dass das Befahren der Fußgängerzone zum Schutz von Fußgängerinnen und Fußgängern nicht gestattet ist. Deutlich sichtbare Schilder weisen darauf hin. Wer mit dem ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 20:42

    POL-VIE: Viersen: Schwer verletztes Kind nach Zusammenprall mit Pkw

    Viersen (ots) - Eine 46-jährige Pkw Fahrerin aus Viersen befährt am Mittwoch gegen 15:30 Uhr den Industriering in Viersen-Dülken. An der Kreuzung zur Textilstraße biegt sie nach links in Richtung Mackensteiner Straße ab. Zeitgleich befährt ein 13-jähriger Junge mit seinem Pedelec den Gehweg der Textilstraße in entgegengesetzter Richtung. Etwa im Bereich der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren