Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Radfahrer im Fokus - Polizei kontrolliert in Viersener Fußgängerzone

Viersen (ots)

Am Montag, 22. September, und am Mittwoch, 24. September, kontrollierte die Polizei Viersen in der Viersener Fußgängerzone verstärkt Fahrrad- und E-Scooter-Fahrende. Hintergrund ist, dass das Befahren der Fußgängerzone zum Schutz von Fußgängerinnen und Fußgängern nicht gestattet ist. Deutlich sichtbare Schilder weisen darauf hin. Wer mit dem Rad oder dem E-Scooter unterwegs ist, muss absteigen und schieben. Ausnahmen gibt es lediglich für den Anlieferungsverkehr. Leider hielten sich einige Rad- und E-Scooter-Fahrende nicht an diese Vorgabe. Und so sprachen die Beamtinnen und Beamten insgesamt 57 Verwarngelder gegen Radfahrende sowie 17 Verwarngelder gegen E-Scooter-Fahrende aus. Bei 27 weiteren Verstößen blieb es bei einer mündlichen Verwarnung. Ralf Stankewitz, Bezirksdienstbeamter für Viersen: "Wir sind mit unserer Aktion sehr zufrieden. Vor allem deshalb, weil sich so viele Menschen bei uns bedankt haben. Ich hoffe, dass wir heute sensibilisieren konnten und auch in Zukunft die Rad- und E-Scooter-Fahrenden hier absteigen! Denn die Hauptstraße ist halt eine reine Fußgängerzone!" In Fußgängerzonen, in denen das Befahren mit Fahrrädern durch entsprechende Zusatzschilder erlaubt ist, gilt übrigens Schrittgeschwindigkeit. Radfahrende sind immer Gast in der Fußgängerzone. Der Fußverkehr hat Vorfahrt und darf nicht behindert werden. /jk/wg (884)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

