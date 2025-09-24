Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Kerze angezündet - 36-Jähriger bei Brand schwer verletzt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Gegen Mitternacht wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Gartengrundstück an der Feldstraße gerufen, hier war ein Wohnwagen in Brand geraten. Nach ersten Ermittlungen hatte an 36-Jähriger, der ohne festen Wohnsitz ist, berechtigterweise in dem Wohnwagen übernachtet. Er habe eine Kerze angezündet und sei dann eingeschlafen. Die Kerze löste dann vermutlich den Brand aus. Als der 36-Jährige den Brand bemerkte, konnte er sich ins Freie retten. Der Wohnwagen brannte vollständig nieder. Der 36-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. /wg (881)

