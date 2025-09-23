Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Kripo ermittelt nach Dachstuhlbrand

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Nach dem Brand an einer Scheune auf der Straße Stock in Tönisvorst hat das Kriminalkommissariat 1 die Ermittlungen aufgenommen. Der Dachstuhl des Vierkanthofes wurde in Teilen durch das Feuer zerstört, es entstand erheblicher Sachschaden. Dieser Teil der Scheune wurde in Teilen gewerbsmäßig genutzt. Zum jetzigen Stand kann möglicherweise ein technischer Defekt als Ursache angenommen werden. Wo genau der Brand entstand, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Dafür hat die Kriminalpolizei einen Sachverständigen hinzugezogen. /wg (878)

