Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: E-Scooter Unfall - 17-Jährige wird leicht verletzt

Kempen (ots)

Eine 17-jährige Krefelderin wollte am gestrigen Montag kurz vor 15 Uhr mit ihrem E-Scooter die Thomasstraße überqueren. Sie fuhr hinter dem dortigen WC-Häuschen auf die Fahrbahn und kollidierte dabei mit einem 84-jährigen Autofahrer aus Grefrath, der in Richtung Kempener Innenstadt unterwegs war. Das WC-Häuschen schränkte seine Sicht ein, sodass er die Jugendliche nicht rechtzeitig erkennen konnte. Die 17-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug die 17-jährige Krefelderin Kopfhörer, die möglicherweise ihre Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen erheblich beeinträchtigten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Verkehrsteilnehmende ihr Gehör während der Fahrt nicht durch Kopfhörer oder laute Musik einschränken sollten, um Gefahren frühzeitig erkennen zu können. /jk (876)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

