Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Neersen: Kradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Willich-Neersen (ots)

Am Montagabend gegen 19.00 Uhr war ein 17-jähriger Willicher auf der Hauptstraße aus Richtung Mönchengladbach in Richtung Neersen unterwegs. Hier fuhr er vermutlich über eine Bodenwelle, verlor dabei die Kontrolle über sein Kleinkraftrad und stürzte. Dabei wurde er schwer verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Haben Sie den Unfall beobachtet? Dann wenden Sie sich bitte an das Verkehrskommissariat in Willich über die 02162-377-0. /wg (875)

