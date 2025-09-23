Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Gewässerverunreinigung des Baches "Kendel"

Kempen-St.Hubert (ots)

Am 18. September gegen 14 Uhr kam es vermutlich infolge eines Tankunfalls zu einer Verunreinigung des Baches "Kendel" in der Straße "Krähenbusch". Eine Speditionsfirma aus Kempen versuchte, an einer Tankstelle ein Fahrzeug zu betanken. Möglicherweise hatte die automatische Abschaltung der Zapfsäule einen Defekt, und es kam deshalb zu einer Überfüllung des Tanks. In der Folge liefen schätzungsweise 300 bis 900 Liter Diesel in den nahegelegenen Bach "Kendel". Die Feuerwehr Kempen sowie das Umweltamt reagierten umgehend und richteten mehrere Ölsperren ein. Der ausgetretene Kraftstoff wurde mithilfe von Ölschlingen aufgenommen. Anschließend erfolgte eine Absaugung des verbliebenen Diesels durch einen Gefahrgut-Saugwagen. Die Arbeiten dauern immer noch an. Die Kripo ermittelt, schließt aber ein vorsätzliches Handeln derzeit aus. /jk (877)

