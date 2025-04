Übach-Palenberg-Palenberg (ots) - An der Glückaufstraße in Palenberg wurde zwischen dem 21. April (Montag), 21.00 Uhr und dem 22. April (Dienstag), 9.45 Uhr, in eine Wohnung eingebrochen. Die Täter gelangten über ein Seitenfenster in die Wohnung und entwendeten Werkzeug. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

