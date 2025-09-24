Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Haben Sie Hinweise zu einer möglichen Brandstiftung?

Nettetal-Lobberich (ots)

Mindestens eine bislang unbekannte Person zündete am gestrigen Tag gegen 11:40 Uhr in der Straße "Rosental" Abfall an. Eine Passantin, die den Brand bemerkte, konnte diesen gemeinsam mit einer Mitarbeiterin eines nahegelegenen Supermarkts eigenständig löschen. Haben Sie gestern gegen 11:40 Uhr eine Person beobachtet, die den Abfall in Brand setzte? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162 / 377-0. /jk (880)

