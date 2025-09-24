PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Haben Sie Hinweise zu einer möglichen Brandstiftung?

Nettetal-Lobberich (ots)

Mindestens eine bislang unbekannte Person zündete am gestrigen Tag gegen 11:40 Uhr in der Straße "Rosental" Abfall an. Eine Passantin, die den Brand bemerkte, konnte diesen gemeinsam mit einer Mitarbeiterin eines nahegelegenen Supermarkts eigenständig löschen. Haben Sie gestern gegen 11:40 Uhr eine Person beobachtet, die den Abfall in Brand setzte? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162 / 377-0. /jk (880)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 15:25

    POL-VIE: Brüggen: Einbruch in Parfümerie - Polizei bittet um Hinweise

    Brüggen (ots) - In der Nacht zu Mittwoch, gegen 01:50 Uhr, brachen Unbekannte in eine Parfümerie in der Klosterstraße in Brüggen ein. Zeuginnen und Zeugen nahmen zur genannten Zeit einen lauten Knall wahr und beobachteten anschließend drei Personen, von denen zwei in die Parfümerie einstiegen. Die dritte Person hielt sich währenddessen an einem schwarzen Auto ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 15:56

    POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Kripo ermittelt nach Dachstuhlbrand

    Tönisvorst-St. Tönis (ots) - Nach dem Brand an einer Scheune auf der Straße Stock in Tönisvorst hat das Kriminalkommissariat 1 die Ermittlungen aufgenommen. Der Dachstuhl des Vierkanthofes wurde in Teilen durch das Feuer zerstört, es entstand erheblicher Sachschaden. Dieser Teil der Scheune wurde in Teilen gewerbsmäßig genutzt. Zum jetzigen Stand kann ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 14:21

    POL-VIE: Gewässerverunreinigung des Baches "Kendel"

    Kempen-St.Hubert (ots) - Am 18. September gegen 14 Uhr kam es vermutlich infolge eines Tankunfalls zu einer Verunreinigung des Baches "Kendel" in der Straße "Krähenbusch". Eine Speditionsfirma aus Kempen versuchte, an einer Tankstelle ein Fahrzeug zu betanken. Möglicherweise hatte die automatische Abschaltung der Zapfsäule einen Defekt, und es kam deshalb zu einer Überfüllung des Tanks. In der Folge liefen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren