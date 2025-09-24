Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Einbruch in Parfümerie - Polizei bittet um Hinweise

Brüggen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, gegen 01:50 Uhr, brachen Unbekannte in eine Parfümerie in der Klosterstraße in Brüggen ein. Zeuginnen und Zeugen nahmen zur genannten Zeit einen lauten Knall wahr und beobachteten anschließend drei Personen, von denen zwei in die Parfümerie einstiegen. Die dritte Person hielt sich währenddessen an einem schwarzen Auto mit deutschem Kennzeichen auf, das augenscheinlich mit einer Unterbodenbeleuchtung ausgestattet war. Die beiden Einbrecher betraten die Parfümerie mit jeweils einer großen, dunklen Sporttasche. Der Verkaufsraum wurde durchwühlt, die Kasse aufgebrochen. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Alle drei Personen waren dunkel gekleidet. Eine von ihnen wurde als groß und kräftig, eine andere als mittelgroß und schlank beschrieben. Haben Sie Hinweise zu dem Einbruch? Dann wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 / 377-0. /jk (879)

