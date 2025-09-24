PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath/Viersen: Verdacht der Tiertötung ohne (wirksame) Betäubung - Hinweise-Hotline wird verlängert

Grefrath/Viersen (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Tiertötung ohne (wirksame) Betäubung auf einem Hof in Grefrath - wir berichteten in einer gemeinsamen Meldung mit der Staatsanwaltschaft Dortmund am 19. September (Meldung 869). Die für Hinweise eingerichtete Telefon-Hotline wird nun verlängert. Hinweise - ggf. auch anonym- nimmt die Kripo bis kommenden Freitag, 18.00 Uhr, entgegen. Am Mittwoch und Donnerstag ist die Hotline bis 20.00 Uhr geschaltet. Die Telefonnummer lautet: 02162/377- 2280. /wg (882)

Kreispolizeibehörde Viersen

