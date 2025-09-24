Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Schwer verletztes Kind nach Zusammenprall mit Pkw

Viersen (ots)

Eine 46-jährige Pkw Fahrerin aus Viersen befährt am Mittwoch gegen 15:30 Uhr den Industriering in Viersen-Dülken. An der Kreuzung zur Textilstraße biegt sie nach links in Richtung Mackensteiner Straße ab. Zeitgleich befährt ein 13-jähriger Junge mit seinem Pedelec den Gehweg der Textilstraße in entgegengesetzter Richtung. Etwa im Bereich der Hausnummer 5 fährt der Radfahrer offenbar unvermittelt zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn und kollidiert frontal mit dem entgegenkommenden Pkw. Der Radfahrer verletzt sich hierbei schwer und wird einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Viersen unter der 02162-3770 zu melden. /bru (883)

