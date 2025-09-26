POL-VIE: Willich-Wekeln: Einbrecher erbeuten Geld und Schmuck
Willich-Wekeln (ots)
Am gestrigen Donnerstag, in der Zeit zwischen 18.30 und etwa 24.00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus auf der Straße Wekeln ein. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten das Haus. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken ermittelt und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (887)
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell