POL-VIE: Willich-Wekeln: Einbrecher erbeuten Geld und Schmuck

Viersen (ots) - Einsatzkräfte der Viersener Polizei wurden in der Nacht zu Donnerstag gegen 01.30 h durch eine Zeugin alarmiert. Sie hatte eine verdächtige Person im Innenhof ihres Hauses auf dem Willy-Brandt-Ring beobachtet. Als die Einsatzkräfte eintrafen und eine am Innenhof angrenzende Scheune durchsuchen wollten, kam der Verdächtige aus dieser heraus. Die Einsatzkräfte nahmen ihn vorläufig fest. Bei dem Mann ...

mehr