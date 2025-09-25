Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Polizei stellt Tatverdächtigen nach Einbruch

Viersen (ots)

Einsatzkräfte der Viersener Polizei wurden in der Nacht zu Donnerstag gegen 01.30 h durch eine Zeugin alarmiert. Sie hatte eine verdächtige Person im Innenhof ihres Hauses auf dem Willy-Brandt-Ring beobachtet. Als die Einsatzkräfte eintrafen und eine am Innenhof angrenzende Scheune durchsuchen wollten, kam der Verdächtige aus dieser heraus. Die Einsatzkräfte nahmen ihn vorläufig fest. Bei dem Mann handelt es sich um einen 32-jährigen Viersener, der unter anderem wegen Diebstahls- und Körperverletzungsdelikten bekannt ist. In seinen Taschen fand das Einsatzteam unter anderem Kupferteile und Einbruchswerkzeug. Das Kupfer hatte er vermutlich zuvor in der Scheune gestohlen. Die Einsatzkräfte stellten alle Beweise sicher - der 32-Jährige wurde später wieder entlassen. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken hat die Ermittlungen übernommen. /wg (886)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell