Coesfeld (ots) - Unbekannten gelang es Am Roten Baum nicht, in ein Haus einzubrechen. Sie versuchten zwischen 16 Uhr am Freitag (14.02.25) und 9.45 Uhr am Samstag (15.02.25) eine Tür aufzuhebeln. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

