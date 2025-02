POL-COE: Coesfeld, Am Roten Baum/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in der Straße Dorffeld in Senden in der Zeit von Freitag 14.02.2025 zwischen 16 und 23:30 Uhr in ein Haus eingebrochen. Durch Einschlagen einer Scheibe an der rückwärtigen Seite verschafften sich die Täter Zugang zum Haus. Anschließend wurden sämtliche Räume durchwühlt. Hinweise zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. ...

