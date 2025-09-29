POL-VIE: Komplettentwendung eines Jeeps - Polizei bittet um Hinweise
Kempen-St-Hubert (ots)
Zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr, und Freitag, 6:20 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Adolf-Kolping-Straße einen Jeep Grand Cherokee, Baujahr 2015. Das grüne Fahrzeug trägt das amtliche Kennzeichen KK-GS 597. Wer Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/ 377-0 zu melden. /jk (890)
