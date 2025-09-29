PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Komplettentwendung eines Jeeps - Polizei bittet um Hinweise

POL-VIE: Komplettentwendung eines Jeeps - Polizei bittet um Hinweise
  • Bild-Infos
  • Download

Kempen-St-Hubert (ots)

Zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr, und Freitag, 6:20 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Adolf-Kolping-Straße einen Jeep Grand Cherokee, Baujahr 2015. Das grüne Fahrzeug trägt das amtliche Kennzeichen KK-GS 597. Wer Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/ 377-0 zu melden. /jk (890)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 18:05

    POL-VIE: Brüggen-Haverslohe: Polizeieinsatz mit Hubschrauber

    Brüggen (ots) - Am Freitagnachmittag waren zahlreiche Einsatzkräfte der Viersener Polizei in Haverslohe unterwegs. Auch ein Hubschrauber und ein Polizeihund aus Düsseldorf waren als Unterstützung dabei. Die Polizei wollte im Bereich Happelter einen Mann kontrollieren, der zuvor bereits im Bereich Nettetal-Kindt in aggressiver Weise auffällig wurde. Dieser reagierte nicht auf die Ansprache der Polizei und flüchtete ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 13:12

    POL-VIE: Willich: Abbiegeunfall -Rollerfahrer wird schwer verletzt

    Willich (ots) - Am Freitagmorgen ereignete sich der Unfall an der Kreuzung Hülsdonkstraße / Korschenbroicher Straße in Willich gegen 07.00 Uhr. Ein 55-jähriger Willicher war mit seinem Pkw auf der Hülsdonkstraße aus Richtung Bonnenring unterwegs. An der Ampel der Korschenbroicher Straße bog er bei Grünlicht hinter einem Bus nach links in die Korschenbroicher Straße ab. Hier stieß er mit einem entgegenkommenden ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 09:31

    POL-VIE: Willich-Wekeln: Einbrecher erbeuten Geld und Schmuck

    Willich-Wekeln (ots) - Am gestrigen Donnerstag, in der Zeit zwischen 18.30 und etwa 24.00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus auf der Straße Wekeln ein. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten das Haus. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken ermittelt und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren