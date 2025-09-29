Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Raub in der Nacht - Haben Sie Hinweise?

Viersen-Dülken (ots)

Am frühen Sonntagmorgen rief ein Tankstellenmitarbeiter die Polizei, da ein 29-jähriger Mann aus Viersen angab, von mehreren Personen geschlagen worden zu sein. Der Geschädigte konnte weder Angaben zu den Tätern noch zum genauen Tatort machen. Er wusste lediglich, dass sich der Vorfall in einer Kneipe in Viersen ereignet haben muss. Zudem wurde ihm sein Portemonnaie sowie sein Handy gestohlen. Das Kriminalkommissariat 2 bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Raub geben können, sich unter der Rufnummer 02162 / 377-0 zu melden. /jk (892)

