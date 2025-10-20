PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbrüche über Balkontür - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt drang im Laufe des Sonntags eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Wohnung im Hans-Sachs-Ring im Mannheimer Stadtteil Neckarau ein. Ersten Ermittlungen zufolge schlug die Täterschaft die Scheibe der Balkontür ein, um ins Innere zu gelangen. Im Schlafzimmer wurden eine Kommode und ein Schrank nach Schmuck und Wertgegenständen durchsucht. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar.

Zu einem ähnlichen Einbruch kam es zwischen Freitagfrüh und Samstagabend, dieses Mal jedoch in Mannheim-Lindenhof. In diesem Fall kletterte die Täterschaft zunächst auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung in der Lindenhofstraße. Dann hebelte sie die Balkontüre auf und drang so in die Wohnung ein. Dort wurden mehrere Schränke und Kommoden im Wohn- sowie Schlafzimmer durchwühlt. Außer Münzgeld wurde nichts entwendet, jedoch entstand durch den Aufbruch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 14:19

    POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnung - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 17 Uhr und 23:45 Uhr am Samstag drang eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Wohnung im zweiten Obergeschoss in der Kopernikusstraße ein. Als die Bewohnerin um kurz vor Mitternacht nach Hause kam, musste sie feststellen, dass die Wohnungstüre offenstand und eine bislang unbekannte ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 14:18

    POL-MA: Mannheim: Autofahrerin und Autofahrer beschuldigen sich gegenseitig - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Donnerstag waren eine 38-Jährige in einem grauen VW sowie ein 55-Jähriger mit einem schwarzen BMW auf der B 38 vom Rhein-Neckar-Zentrum kommend in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs. Um kurz vor 12:30 Uhr kam es zu einer gefährlichen Verkehrssituation zwischen den beiden Autos. Gegenüber der Polizei schilderten die Fahrerin und der Fahrer ganz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren