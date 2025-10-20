Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbrüche über Balkontür - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt drang im Laufe des Sonntags eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Wohnung im Hans-Sachs-Ring im Mannheimer Stadtteil Neckarau ein. Ersten Ermittlungen zufolge schlug die Täterschaft die Scheibe der Balkontür ein, um ins Innere zu gelangen. Im Schlafzimmer wurden eine Kommode und ein Schrank nach Schmuck und Wertgegenständen durchsucht. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar.

Zu einem ähnlichen Einbruch kam es zwischen Freitagfrüh und Samstagabend, dieses Mal jedoch in Mannheim-Lindenhof. In diesem Fall kletterte die Täterschaft zunächst auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung in der Lindenhofstraße. Dann hebelte sie die Balkontüre auf und drang so in die Wohnung ein. Dort wurden mehrere Schränke und Kommoden im Wohn- sowie Schlafzimmer durchwühlt. Außer Münzgeld wurde nichts entwendet, jedoch entstand durch den Aufbruch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

