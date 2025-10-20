PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Telefonbetrüger erbeutet hohen Geldbetrag

Heidelberg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter erbeutete am Freitagmittag einen hohen Geldbetrag mittels einer Betrugsmasche.

Eine 23-Jährige erhielt am Freitag gegen 12:30 Uhr einen Anruf von einer ihr nicht bekannten Telefonnummer. Im Rahmen des Telefonats teilte ihr ein unbekannter Mann mit, er sei Mitarbeiter eines Zahlungsdienstleisters. Um ihr Konto vor drohenden rechtswidrigen Abbuchungen zu schützen, müsse sie sich eine App herunterladen. Diese sollte die Frau dann mit ihrem zu schützenden Zahlungskonto verknüpfen und rund 500 Euro in einer Kryptowährung an ein anderes Konto überweisen. Während des gesamten Prozesses erhielt die Frau eine Schritt-für-Schritt-Anleitung durch den Betrüger.

Es entstand ein Gesamtbetrugsschaden in Höhe von rund 700 Euro.

Die Polizei rät dringend in solchen Situationen:

   - Hinterfragen Sie die Seriosität eines Bankmitarbeitenden, 
     welcher telefonisch oder per E-Mail zu Geldtransaktionen 
     auffordert.
   - Nutzen Sie keine ihnen unbekannten Zahlungsdienstleister.
   - Kein seriöses Unternehmen wird Sie dazu auffordern, etwas in 
     Kryptowährungen zu bezahlen.
   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Weitere Informationen, wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Betrugsmaschen schützen können, finden Sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/

Die Spezialistinnen und Spezialisten für derartige Betrugsdelikte haben die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Arne Falter
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim

