FW Lüchow-Dannenberg: +++ nächtliche Rettung auf der Elbe +++ "Ulmer Schachtel" läuft bei geringem Wasserstand auf Grund +++ Feuerwehr evakuiert über 30 Personen +++

Penkefitz/SG Elbtalaue/Lk. Lüchow-Dannenberg (al) Eine Ausflugsgesellschaft, insgesamt 29 Passagiere und 5 Besatzungsmitglieder, befanden sich auf einem nachgebauten, nostalgischen Flachbodenschiff, als dieses in den Abendstunden des 21.Septembers in der Elbe vor Penkefitz auf Grund lief.

Umgehend wurde eine Vielzahl an Rettungskräften alarmiert. Ein privates Sportboot begann bereits mit dem Transport der Passagiere zum rettenden Ufer. Die eintreffenden Boote der Wehren aus Hitzacker und Damnatz verbrachten alle eeiteren Reisenden nach Wussegel, von wo aus ein Shuttleservice zum Hotel nach Hitzacker organisiert wurde.

Das nostalgische Fahrgastschiff, ausgerüstet mit einem modernen Jet-Antrieb, saß nun geleichtert auf der Sandbank mit dem Heck auf. Somit konnten die beiden anwesenden Einsatzboote den Versuch wagen, den Havaristen frei zu schleppen. Trotz widriger Umstände durch Dunkelheit und dem äußerst geringen Wasserstand der Elbe gelang dieses Manöver. Unter Begleitung des Einsatzbootes aus Hitzacker und permanentem Ausleuchten der Fahrrinne wurde der Havarist an den Fähranleger nach Hitzacker verbracht und dort festgemacht.

An dem gut dreieinhalb stündigen Einsatz waren 70 Kräfte aus Hitzacker, Dannenberg, Damnatz und Penkefitz sowie die Polizei beteiligt, Verletzte waren keine zu beklagen.

