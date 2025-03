Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunkener Autofahrer beschädigt mehrere Verkehrseinrichtungen und Pkw auf dem Weg von Dirmstein nach Grünstadt

Grünstadt (ots)

Am Freitagabend wird durch einen Zeugen ein Unfall in der Obersülzer Straße in Dirmstein gemeldet. Hiernach habe er beobachtet, wie ein Auto gegen einen Baum gefahren und anschließend über die L 453 in Richtung Grünstadt weitergefahren sei. Während der Fahndung konnten mehrere beschädigte Verkehrseinrichtungen, ein beschädigter Pkw sowie Fahrzeugteile auf der Fahrbahn zwischen Dirmstein und Grünstadt festgestellt werden. Die Spur führte zu einem Parkplatz eines Supermarktes in Grünstadt, wo der 60-jährige Unfallverursacher in seinem nicht mehr fahrbereiten Auto festgestellt werden konnte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem 60-Jährigen einen Wert von 1,70 Promille. Die Beschädigungen an dem Unfallfahrzeug ergaben einen wirtschaftlichen Totalschaden, der Schaden wird auf ca. 30000 Euro geschätzt.

Bei dem 60-Jährigen wurde der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein sichergestellt. Auf der Polizeidienstelle wurde ihm eine Blutprobe zur Bestimmung der Blutalkoholkonzentration entnommen. Ihm droht nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Fall Sie Hinweise zur Tat haben melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion in Grünstadt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell