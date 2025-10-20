PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Geldbeutel aus Hotelbar geklaut - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten zwei bislang unbekannte Männer ein Portemonnaie aus einer Hotelbar in der Heidelberger Altstadt.

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 23:00 Uhr und 00:00 Uhr wurde der Geldbeutel des Barpersonals einer Hotelbar in der Friedrich-Ebert-Anlage gestohlen. Zwei bislang unbekannte Gäste waren zu Besuch in der Bar. Nachdem sie ihre Rechnung mit Bargeld bezahlt hatten, gaben sie an, doch noch etwas trinken zu wollen. Hierfür nahmen sie in unmittelbarer Nähe des Bartresens Platz, wo der Geldbeutel deponiert war. Kurz nachdem die beiden Männer die Hotelbar verlassen hatten, wurde das Fehlen des Geldbeutels festgestellt. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Die beiden Männer wurden von dem Barpersonal wie folgt beschrieben:

   - etwa 45 bis 50 Jahre alt,
   - circa 175 bis 180 cm groß,
   - kurze grau/schwarze Haare,
   - sprachen gebrochenes Deutsch,
   - albanischer oder serbischer Herkunft,

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen. Da die Hotelbar zum vermeintlichen Zeitraum des Diebstahls gut besucht war, bittet die Polizei um Mithilfe. Personen, welche sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 1857-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Arne Falter
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 14:51

    POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener kollidiert mit Verkehrsschild

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Sonntagmorgen verlor ein Betrunkener die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 22-Jähriger am Sonntag gegen 01:30 Uhr auf der Eppelheimer Straße in Fahrtrichtung Eppelheim. Beim Durchfahren eines Kreisverkehrs am ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 14:49

    POL-MA: Heidelberg: Autos von unbekannter Täterschaft zerkratzt - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Heidelberger Ortsteil Rohrbach mehrere Autos beschädigt. Ein Anwohner des Erlenwegs verständigte die Polizei und teilte mit, dass sein Auto über Nacht beschädigt worden war. Der 56-Jährige hatte seinen Toyota am Freitag gegen 23:00 Uhr im Erlenweg geparkt. Als er am Samstagmorgen gegen 10:00 Uhr zu ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 14:46

    POL-MA: Heidelberg: Telefonbetrüger erbeutet hohen Geldbetrag

    Heidelberg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter erbeutete am Freitagmittag einen hohen Geldbetrag mittels einer Betrugsmasche. Eine 23-Jährige erhielt am Freitag gegen 12:30 Uhr einen Anruf von einer ihr nicht bekannten Telefonnummer. Im Rahmen des Telefonats teilte ihr ein unbekannter Mann mit, er sei Mitarbeiter eines Zahlungsdienstleisters. Um ihr Konto vor ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren