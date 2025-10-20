Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Geldbeutel aus Hotelbar geklaut - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten zwei bislang unbekannte Männer ein Portemonnaie aus einer Hotelbar in der Heidelberger Altstadt.

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 23:00 Uhr und 00:00 Uhr wurde der Geldbeutel des Barpersonals einer Hotelbar in der Friedrich-Ebert-Anlage gestohlen. Zwei bislang unbekannte Gäste waren zu Besuch in der Bar. Nachdem sie ihre Rechnung mit Bargeld bezahlt hatten, gaben sie an, doch noch etwas trinken zu wollen. Hierfür nahmen sie in unmittelbarer Nähe des Bartresens Platz, wo der Geldbeutel deponiert war. Kurz nachdem die beiden Männer die Hotelbar verlassen hatten, wurde das Fehlen des Geldbeutels festgestellt. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Die beiden Männer wurden von dem Barpersonal wie folgt beschrieben:

- etwa 45 bis 50 Jahre alt, - circa 175 bis 180 cm groß, - kurze grau/schwarze Haare, - sprachen gebrochenes Deutsch, - albanischer oder serbischer Herkunft,

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen. Da die Hotelbar zum vermeintlichen Zeitraum des Diebstahls gut besucht war, bittet die Polizei um Mithilfe. Personen, welche sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell