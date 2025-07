Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Osthellen/ GPS-Modul gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben in Osthellen aus einem Traktor ein GPS-Modul inklusive Bildschirm entwendet. Zwischen 18 Uhr am Mittwoch (16.07.25) und 9.10 Uhr am Freitag (18.07.25) liegt die Tatzeit. Der Traktor stand verschlossen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb unter einem Abdach. Vermutlich erfolgte der Einstieg in den Traktor durch die Heckscheibe/-klappe. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

