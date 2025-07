POL-COE: Kreispolizeibehörde Steinfurt: Vermisste aus Greven angetroffen - Öffentlichkeitsfahndung beendet

Coesfeld (ots) - Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs hat am Donnerstag (17.07.25) einen schwarzen Opel Corsa-C beschädigt. Dieser stand zwischen 16 Uhr und 16.15 Uhr auf einer Parkfläche an der Straße Auf dem Esch. Ein Zeuge beobachtete einen Lkw, der im Unfallzeitraum im Bereich der Zufahrt Flurstraße 5 rangierte und im Anschluss zügig in Richtung Auf dem Esch ...

