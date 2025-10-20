PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autos geöffnet und Gegenstände entwendet - 24-Jähriger in Justizvollzugsanstalt eingeliefert

Mannheim (ots)

Am Sonntagabend wurde ein 24-Jähriger im Stadtteil Mannheim-Oststadt kontrolliert, vorläufig festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, da er im Verdacht steht, mehrere Diebstahlsdelikte begangen zu haben.

Ein aufmerksamer Zeuge verständigte am Sonntagabend gegen 20:00 Uhr die Polizei, als er zunächst in der Straße Am Oberen Luisenpark eine männliche Person beobachtet hatte, wie diese versuchte, an mehreren geparkten Fahrzeugen die Türen zu öffnen.

Anschließend zog der Unbekannte weiter in die Spinozastraße, wo ihm der Zugang zu einem geparkten Mercedes-Benz sowie einem Audi gelang. Er durchwühlte den Innenraum der Fahrzeuge nach Wertgegenständen. Kurze Zeit später alarmierten weitere Zeugen die Polizei, da auch sie verdächtiges Verhalten in der Weberstraße, Wespinstraße und Brahmstraße beobachtet hatten. Auch hier versuchte der Mann in unabgeschlossene Fahrzeuge zu gelangen.

Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnte der Tatverdächtige nur unweit entfernt angetroffen und kontrolliert werden. Der 24-Jährige hatte mehrere Gegenstände, unter anderem einen geringen Bargeldbetrag, bei sich, welche er sich durch zuvor begangene Diebstahlshandlungen angeeignet hatte.

Wie sich herausstellte, lag gegen den Tatverdächtigen ein Vollstreckungshaftbefehl vom Amtsgericht Mannheim vor, sodass er im weiteren Verlauf in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Der Polizeiposten Schwetzingerstadt des Polizeireviers Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 14:54

    POL-MA: Heidelberg: Geldbeutel aus Hotelbar geklaut - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten zwei bislang unbekannte Männer ein Portemonnaie aus einer Hotelbar in der Heidelberger Altstadt. Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 23:00 Uhr und 00:00 Uhr wurde der Geldbeutel des Barpersonals einer Hotelbar in der Friedrich-Ebert-Anlage gestohlen. Zwei bislang unbekannte Gäste waren zu Besuch in der Bar. Nachdem sie ihre Rechnung ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 14:51

    POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener kollidiert mit Verkehrsschild

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Sonntagmorgen verlor ein Betrunkener die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 22-Jähriger am Sonntag gegen 01:30 Uhr auf der Eppelheimer Straße in Fahrtrichtung Eppelheim. Beim Durchfahren eines Kreisverkehrs am ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 14:49

    POL-MA: Heidelberg: Autos von unbekannter Täterschaft zerkratzt - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Heidelberger Ortsteil Rohrbach mehrere Autos beschädigt. Ein Anwohner des Erlenwegs verständigte die Polizei und teilte mit, dass sein Auto über Nacht beschädigt worden war. Der 56-Jährige hatte seinen Toyota am Freitag gegen 23:00 Uhr im Erlenweg geparkt. Als er am Samstagmorgen gegen 10:00 Uhr zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren