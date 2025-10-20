Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autos geöffnet und Gegenstände entwendet - 24-Jähriger in Justizvollzugsanstalt eingeliefert

Mannheim (ots)

Am Sonntagabend wurde ein 24-Jähriger im Stadtteil Mannheim-Oststadt kontrolliert, vorläufig festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, da er im Verdacht steht, mehrere Diebstahlsdelikte begangen zu haben.

Ein aufmerksamer Zeuge verständigte am Sonntagabend gegen 20:00 Uhr die Polizei, als er zunächst in der Straße Am Oberen Luisenpark eine männliche Person beobachtet hatte, wie diese versuchte, an mehreren geparkten Fahrzeugen die Türen zu öffnen.

Anschließend zog der Unbekannte weiter in die Spinozastraße, wo ihm der Zugang zu einem geparkten Mercedes-Benz sowie einem Audi gelang. Er durchwühlte den Innenraum der Fahrzeuge nach Wertgegenständen. Kurze Zeit später alarmierten weitere Zeugen die Polizei, da auch sie verdächtiges Verhalten in der Weberstraße, Wespinstraße und Brahmstraße beobachtet hatten. Auch hier versuchte der Mann in unabgeschlossene Fahrzeuge zu gelangen.

Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnte der Tatverdächtige nur unweit entfernt angetroffen und kontrolliert werden. Der 24-Jährige hatte mehrere Gegenstände, unter anderem einen geringen Bargeldbetrag, bei sich, welche er sich durch zuvor begangene Diebstahlshandlungen angeeignet hatte.

Wie sich herausstellte, lag gegen den Tatverdächtigen ein Vollstreckungshaftbefehl vom Amtsgericht Mannheim vor, sodass er im weiteren Verlauf in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Der Polizeiposten Schwetzingerstadt des Polizeireviers Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell