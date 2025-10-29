PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gartenhütte abgebrannt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem Brand im Gewann Fleischbach zwischen Schriesheim und Hirschberg. Ein Jugendlicher hatte gegen 4 Uhr auf dem Nachhauseweg die Flammen entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Diese löschte den Brand. Wie hoch der entstandene Schaden ist und wie das Feuer entstehen konnte, ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

