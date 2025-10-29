Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfallflucht mit hohem Sachschaden - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein bislang unbekanntes Auto geriet am Montag um kurz vor 11:30 Uhr in die Gegenspur der Oskar-von Miller Straße in Fahrtrichtung Boveristraße und verursachte so einen Verkehrsunfall. Ein 57-Jähriger war zur gleichen Zeit mit einem Omnibus in die Gegenrichtung unterwegs. Als er bemerkte, dass plötzlich das entgegenkommende Auto auf seine Spur zog, lenkte er nach links, um eine Kollision zu verhindern. Dadurch prallte der Bus jedoch auf ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Wohnmobil. Das für den Unfall ursächliche Auto fuhr einfach weiter. Insgesamt entstand mit 120.000 Euro ein erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand Hinweise zum unfallverursachenden Auto oder zur Fahrerin beziehungsweise zum Fahrer liegen bislang nicht vor. Es soll sich aber um einen Kleinwagen handeln. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Unfallfluchtermittlungen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim dort unter der Telefonnummer 0621/ 174-4222 zu melden.

