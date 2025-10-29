PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 61: Gefährliches Überholmanöver auf der Autobahn

Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 61 (ots)

Eine 19-Jährige fuhr am Dienstag mit einem Mini auf der BAB 61 von Hockenheim in Richtung Speyer. Gegen 21 Uhr wechselte sie vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dadurch musste ein 28-Jähriger, der mit höherer Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war, seinen BWM abbremsen. Nach aktuellem Ermittlungsstand betätigte der BMW-Fahrer die Lichthupe, zog nach rechts, überholte den Mini und zog plötzlich wieder zurück auf den linken Fahrstreifen. Bei dem Überholmanöver scherte er zu früh wieder ein, sodass der BMW mit seinem Heck die Front des Minis touchierte. Die 19-Jährige musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um eine weitere Kollision zu verhindern. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, jedoch entstand ein Gesamtschaden von 6.500 Euro an den Autos. Der 28-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts einer Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Sein Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

