POL-EL: Papenburg - Mazda beschädigt

Papenburg (ots)

Zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Samstag, 01:40 Uhr, wurde auf dem Parkplatz am Deverweg ein grauer Mazda CX3 beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken gegen den abgestellten Pkw. Anschließend verließ er die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei Papenburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

