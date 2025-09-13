Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Container in Brand geraten
Haren (ots)
Am 6. September geriet gegen 22:45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein offener Abfallcontainer an der Straße Neuer Markt in Brand. Die Feuerwehr war vor Ort und löschte das Feuer. Ein Schaden entstand nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.
