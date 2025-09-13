POL-EL: Haren - Container in Brand geraten

Haren (ots) - Zwischen Montag, 16:00 Uhr, und Donnerstag, 15:00 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in eine Scheune an der Hermann-Gröninger-Straße in Haren ein. In der Scheune brach der Täter in einen Container ein und entwendete daraus mehrere Elektrowerkzeuge. Der entstandene Schaden wird auf rund 450 Euro geschätzt. Die Polizei Haren bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige ...

