Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Kindergarten

Meppen (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 19:00 Uhr, bis Freitag, 06:53 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Kindergartens in der Marienstraße in Meppen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter durch ein Fenster in das Gebäude. Dort wurden mehrere, zum Teil verschlossene Schränke nach Wertgegenständen durchsucht. Entwendet wurden nach aktuellem Ermittlungsstand drei Digitalkameras, zwei Lautsprecher sowie ein Tablet. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.540 Euro. Die Polizei Meppen bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum im Bereich der Marienstraße gemacht haben, sich unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

