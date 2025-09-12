Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dersum - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Lkw und Motorradfahrer

Dersum (ots)

Heute Morgen, gegen 09:40 Uhr, kam es auf der Heeder Straße in Dersum zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 30-jährige Fahrer eines Transporters die Heeder Straße in Richtung Heede und wollte nach links in die Wehrtrannenstraße abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 48-jährigen Motorradfahrer. Es kam zur Kollision. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 30-Jährige blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

