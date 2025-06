Polizei Bochum

POL-BO: Diebstahl aus Discounter: Polizei fahndet nach Täterduo

Bochum (ots)

Schwerer Diebstahl in Bochum-Gerthe: Unbekannte sind am Samstagabend, 21. Juni, in die Büroräume eines Discounters an der Amtmann-Ibing-Straße 9 eingedrungen. Mit einer Zeugenbeschreibung fahndet die Polizei jetzt nach den Tätern.

Die Tat ereignete sich während der Öffnungszeiten gegen 19 Uhr. Nach aktuellem Stand betrat ein Täter zu dieser Zeit die Büroräume des Geschäfts, hebelte dort einen Schrank auf und entwendete Bargeld sowie Tabakwaren. Zusammen mit einer Komplizin flüchtete er anschließend.

So werden die Gesuchten beschrieben:

- Der männliche Täter soll 30-45 Jahre alt sein, mit schwarzem Bart, laut Zeugen "südländisches" Erscheinungsbild. Er trug einen blauen Anglerhut, ein weißes T-Shirt, eine kurze blaue Hose sowie schwarze Turnschuhe. - Die weibliche Täterin war schlank mit blondem, schulterlangem Haar (zum Zopf gebunden) und laut Zeugen ebenfalls "südländischem" Aussehen. Sie war u.a. bekleidet mit einer blauen Strickjacke.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-8210 (-4441 Kriminalwache) um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell