Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Polizeieinsatz

Brüggen (ots)

Am Donnerstagabend hat es einen größeren Polizeieinsatz in Brüggen gegeben. Am Ende wurde ein Mann, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, in eine psychiatrische Klinik gebracht. Die Ermittlungen dauern an. /cm/hei (564)

