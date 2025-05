Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 250529 Willich: Straßenraub - Täter mit Beute flüchtig - Hinweise bitte an die Polizei Viersen

Willich (ots)

Ein 38-jähriger Willicher lief am Do., 29.05.2025 gegen 01:10 Uhr zu Fuß von der Bushalte-stelle Schiefbahner Straße zum Markt in Willich. Er bemerkte dabei eine männliche Person, die ihm offensichtlich folgte. Im Bereich der Willicher Kirche schlug der Verfolger dann sein Opfer plötzlich von hinten nieder. Der Geschädigte fiel zu Boden und wurde sogar am Boden liegend weiter attackiert. Der Täter entwendete seinem Opfer schließlich Bargeld aus der Geldbörse und entfernte sich danach vom Tatort in unbekannte Richtung.

Der männliche Tatverdächtige war circa 185 cm groß und hatte kurze schwarze Haare. Er war circa 20 Jahre alt. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Steppjacke bekleidet.

Der Geschädigte erlitt leichte Gesichtsverletzungen und verzichtete auf eine medizinische Behandlung. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet, oder Hinweise zur Tat machen können, wenden Sie sich bitte an die Polizei Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0. (563)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell