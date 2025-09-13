Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Diebstahl aus Scheune
Haren (ots)
Zwischen Montag, 16:00 Uhr, und Donnerstag, 15:00 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in eine Scheune an der Hermann-Gröninger-Straße in Haren ein. In der Scheune brach der Täter in einen Container ein und entwendete daraus mehrere Elektrowerkzeuge. Der entstandene Schaden wird auf rund 450 Euro geschätzt. Die Polizei Haren bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hermann-Gröninger-Straße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.
