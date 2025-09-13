Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Einbruchsversuch in Einfamilienhaus
Haren (ots)
Zwischen Montag, 08.09.2025, 15:00 Uhr, und Donnerstag, 11.09.2025, 16:00 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Täterschaft, durch ein rückwärtiges Fenster eines Einfamilienhauses an der Straße Husberg in Haren einzubrechen. Der Versuch misslang, sodass die Täter nicht in das Gebäude gelangten. Die Polizei Haren bittet Zeuginnen und Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Husberg bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.
