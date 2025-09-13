PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Bad Bentheim - Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am Freitag zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz der Deichmann-Filiale an der Rheiner Straße einen geparkten Opel Astra beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei Bad Bentheim bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

