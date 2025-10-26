PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Spritztour mit Traktor

Lustadt (ots)

Einen Oldtimer-Traktor nutzten unbekannte Täter über das Wochenende für eine Spritztour. Besagten Traktor stellten Passanten Samstagnacht stark beschädigt auf einem Feldweg im Bereich des unteren Grieswegs fest und verständigten die Polizei. Über den Eigentümer konnte ermittelt werden, dass der Traktor aus einem wenige hundert Meter entfernten Schuppen entwendet wurde.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274-9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274/9580
https://s.rlp.de/XJAmi

