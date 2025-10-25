PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht

Maikammer (ots)

Am Freitag im Zeitraum zwischen 12:20 Uhr und 13:00 Uhr streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Silvanerweg einen ordnungsgemäß geparkten BMW, sodass es zum Streifschaden kam. Im Anschluss wurde die Fahrt vermutlich in Richtung Neugasse fortgesetzt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, welche Angaben zu dem flüchtenden Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Edenkoben unter 06323 955-0 zu melden.

P. Herrmann
Polizeiinspektion Edenkoben

Telefon: 06323 955 0
www.polizei.rlp.de/pd.landau

