PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Bad Langensalza (ots)

Am Sonntagabend kam es gegen 18.40 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Salzstraße zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Bisherigen Ermittlungen zufolge zündelten bislang unbekannte Täter im Bereich des Treppenhauses, sodass eine Rauchentwicklung sowie ein geringer Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand.

Wer etwas beobachtet hat, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0265664

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 12.10.2025 – 12:51

    LPI-NDH: Brandfall in Nordhausen-Ost

    Nordhausen (ots) - Am Sonntag, den 12.10.2025 kam es gegen 02:40 Uhr zu einem Brandfall in einem Mehrfamilienhaus in Nordhausen in der Ostrower Straße. Aufgrund der Rauchentwicklung mussten einige Anwohner sicherheitshalber ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Es entstand Rußschaden etwa im Wert von 1.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Eine politisch motivierte Tat kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 10:18

    LPI-NDH: Unfall mit Verletzten unter Alkohol in Heiligenstadt

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Samstag, den 11.10.2025 gegen 23:00 Uhr fuhr der 81-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes im Brückenweg in Heilbad Heilgenstadt beim Befahren des Netto-Marktes rückwärts gegen die Umzäunung der Einkaufswagen. Dabei wurden das Heck des Pkw, der Zaun, mehrere Einkaufswagen und ein Werbeschild beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 2.000,00 EUR geschätzt. Der Fahrer und seine ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 10:03

    LPI-NDH: Opel entwendet- Polizei bittet um Hinweise

    Mönchpfiffel-Nikolausrieth (ots) - Den Diebstahl seines schwarzfarbenen Pkw Opel Vivaro zeigte ein 46jähriger Mann am vergangenen Samstag der Polizeistation in Artern an. Der Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen SGH-SE79 war Freitagnacht auf dem Grundstück des Mannes in der Rohnestraße abgestellt. Am folgenden Morgen fiel dem Mann schließlich auf, dass der Pkw über Nacht entwendet worden war. Neben dem Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren