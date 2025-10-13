Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Bad Langensalza (ots)

Am Sonntagabend kam es gegen 18.40 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Salzstraße zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Bisherigen Ermittlungen zufolge zündelten bislang unbekannte Täter im Bereich des Treppenhauses, sodass eine Rauchentwicklung sowie ein geringer Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand.

Wer etwas beobachtet hat, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0265664

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell