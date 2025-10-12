Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brandfall in Nordhausen-Ost

Nordhausen (ots)

Am Sonntag, den 12.10.2025 kam es gegen 02:40 Uhr zu einem Brandfall in einem Mehrfamilienhaus in Nordhausen in der Ostrower Straße. Aufgrund der Rauchentwicklung mussten einige Anwohner sicherheitshalber ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Es entstand Rußschaden etwa im Wert von 1.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Eine politisch motivierte Tat kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachten konnten, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

