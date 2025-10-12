PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Opel entwendet- Polizei bittet um Hinweise

Mönchpfiffel-Nikolausrieth (ots)

Den Diebstahl seines schwarzfarbenen Pkw Opel Vivaro zeigte ein 46jähriger Mann am vergangenen Samstag der Polizeistation in Artern an. Der Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen SGH-SE79 war Freitagnacht auf dem Grundstück des Mannes in der Rohnestraße abgestellt. Am folgenden Morgen fiel dem Mann schließlich auf, dass der Pkw über Nacht entwendet worden war. Neben dem Fahrzeug gelangten der oder die Täter somit auch an diverses Werkzeug, welches in dem Fahrzeug gelagert war.

Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen den Sachverhalt vor Ort auf und sicherten Spuren. Die Polizei bittet dennoch um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat, dem Täter oder dem Verbleib des Beutegutes machen können, werden gebeten, sich bei der u.g. oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

