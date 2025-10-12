Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit Verletzten unter Alkohol in Heiligenstadt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Samstag, den 11.10.2025 gegen 23:00 Uhr fuhr der 81-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes im Brückenweg in Heilbad Heilgenstadt beim Befahren des Netto-Marktes rückwärts gegen die Umzäunung der Einkaufswagen. Dabei wurden das Heck des Pkw, der Zaun, mehrere Einkaufswagen und ein Werbeschild beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 2.000,00 EUR geschätzt. Der Fahrer und seine 80-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt, so dass sie ambulant im Krankenhaus Heiligenstadt behandelt werden mussten.

Bei der Unfallaufnahme wurde weiterhin festgestellt, dass der Fahrer unter Einfluss von Alkohol stand. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eröffnet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell