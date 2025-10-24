PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

  • Bild-Infos
  • Download

Neuburg am Rhein (ots)

Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Neuburg am Rhein vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich falscher Polizeibeamter handeln könnte.

   - Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und 
     finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.
   - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie 
     gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder 
     nahe Verwandte.
   - Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341-287-0 oder 06341-287-2010.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Philipp Schmidt
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

