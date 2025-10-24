Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hausfassade mit Hakenkreuz beschmiert - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am Donnerstag (23.10.2025) beschmierten bislang unbekannte Täter zwischen 13:00 und 18:00 Uhr die Fassade eines Hauses in der Horststraße mit einem Hakenkreuz. Hierdurch wurde die Folierung der Fassade beschädigt, der Sachschaden liegt bei ca. 200 Euro. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Verwendung Kennzeichen verfassungswidriger Organisation wurde eingeleitet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell