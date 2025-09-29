Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250929.2 Kreis Plön: Zwei tödliche Verkehrsunfälle am Wochenende - Polizei sucht Zeugen

Dersau / Großharrie (ots)

Am vergangenen Wochenende ereigneten sich im Kreis Plön zwei tödliche Verkehrsunfälle. Auf der Landesstraße 67 zwischen den Ortschaften Ovendorf und Großharrie kam ein Kleintransporter von der Fahrbahn ab und stürzte auf die Seite. Bei einem weiteren Unfall auf der Bundesstraße 430 im Bereich der Ortschaft Dersau verunfallte ein Motorradfahrer. In beiden Fällen mussten die Unfallstellen für die Dauer der Rettungsarbeiten gesperrt werden. Es wurden Gutachter zur Feststellung der Unfallursachen eingeschaltet.

In den frühen Morgenstunden des 27.09.2025 entdeckten Verkehrsteilnehmer die Unfallstelle auf der Landesstraße 67 und alarmierten die Rettungskräfte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der der Fahrer des Kleintransporters zwischen den Ortschaften Ovendorf und Großharrie unterwegs gewesen sein, als er aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen sei und einen kleinen Baum touchiert habe. Letztlich sei der Kleintransporter seitlich gekippt und auf der Straße zum Stillstand gekommen. Für den 41-jährigen Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb an der Unfallstelle. Die Unfallstelle wurde mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Großharrie weiträumig nach möglichen weiteren Verletzten abgesucht. Diese Absuche verlief ergebnislos. Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Wankendorf haben die Ermittlungen übernommen und suchen nach Zeugen. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04326 / 6679880 zu melden.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag, den 28.09.2025, auf der Bundesstraße 430 in Höhe der Ortschaft Dersau. In den Nachmittagsstunden kam es dort gegen 14:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Nach Zeugenangaben habe sich hinter einem langsam fahrenden Wohnmobil in Fahrtrichtung Neumünster eine Fahrzeugschlange gebildet. Aus dieser heraus habe ein Motorradfahrer zum Überholen angesetzt und sei bereits ausgeschert, als ein vorausfahrender Pkw ebenfalls zum Überholen ausgeschert sei. Hierbei seien beide Fahrzeuge zusammengestoßen und der Motorradfahrer gestürzt. Für die Landung des Rettungshubschraubers und die Dauer der Rettungsmaßnahmen wurde ein Teilstück der B 430 gesperrt. Der 54-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen. Der 60-jährige Fahrer des Pkw blieb unverletzt.

